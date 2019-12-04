Столична поліція затримала студента, який збував наркотики у гуртожитку (фото, відео)



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Правоохоронці виявили поліетиленовий пакет, у якому знаходилось 25 пакунків із марихуаною Фото: Нацполіція

Хлопець купував заборонені речовини через інтернет та в подальшому продавав з метою заробітку

Поліцейські Солом’янського району Києва викрили хлопця, який збував наркотичні засоби у гуртожитку столичного вузу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у гуртожитку студент збуває заборонені речовини. Для перевірки даної інформації на місце вирушили оперативні працівники територіального підрозділу.

«Прибувши на виклик, правоохоронці зайшли до кімнати підозрюваного та виявили у нього заборонені засоби, а саме: поліетиленовий пакет, у якому знаходилось 25 пакунків із марихуаною. Дані наркотичні речовини правопорушник ховав у матраці. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції», - розповіли в поліції.

Начальник Солом’янського управління поліції Павло Василенко повідомив, що наркотичні засоби фігурант купував у месенджері Telegram для подальшого розповсюдження з метою заробітку.

Зловмисника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясовано, що він – 21-річний уродженець Луганської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

«Наразі фігуранту вже оголошено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив Василенко.