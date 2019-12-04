  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція затримала студента, який збував наркотики у гуртожитку (фото, відео)

    • Розсилка
    Правоохоронці виявили&nbsp;поліетиленовий пакет, у якому знаходилось 25 пакунків із марихуаною - Столична поліція затримала студента, який збував наркотики у гуртожитку (фото, відео)
    Правоохоронці виявили поліетиленовий пакет, у якому знаходилось 25 пакунків із марихуаною
    Фото: Нацполіція

    Хлопець купував заборонені речовини через інтернет та в подальшому продавав з метою заробітку

    Поліцейські Солом’янського району Києва викрили хлопця, який збував наркотичні засоби у гуртожитку столичного вузу.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у гуртожитку студент збуває заборонені речовини. Для перевірки даної інформації на місце вирушили оперативні працівники територіального підрозділу.

    «Прибувши на виклик, правоохоронці зайшли до кімнати підозрюваного та виявили у нього заборонені засоби, а саме: поліетиленовий пакет, у якому знаходилось 25 пакунків із марихуаною. Дані наркотичні речовини правопорушник ховав у матраці. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції», - розповіли в поліції.

    Начальник Солом’янського управління поліції  Павло Василенко повідомив, що наркотичні засоби фігурант купував у месенджері Telegram для подальшого розповсюдження з метою заробітку.

    Зловмисника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясовано, що він – 21-річний уродженець Луганської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Столична поліція затримала студента, який збував наркотики у гуртожитку (фото, відео)
    Столична поліція затримала студента, який збував наркотики у гуртожитку (фото, відео)

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    «Наразі фігуранту вже оголошено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив Василенко.

    Національна поліція України Київ кримінал вуз студенти наркотики злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ