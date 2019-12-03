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    Столичний поліцейський підробляв торгівлею наркотиками (фото)

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    У поліцейського виявили близько трьох грамів амфетаміну - Столичний поліцейський підробляв торгівлею наркотиками (фото)
    У поліцейського виявили близько трьох грамів амфетаміну
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала правопорушника під Києвом

    У Броварах Київської області поліція затримала правоохоронця за торгівлю наркотиками.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, до поліції надійшла оперативна інформація, що в Бровари невідомий чоловік у поліцейський формі пропонує придбати в нього наркотики.

    Поліція виїхала за вказаною адресою, зловмисник намагався втекти на автомобілі, однак йому це не вдалося.

    Правопорушника затримали поліцейські. При подальшій перевірці з’ясувалося, що це працівник патрульної поліції столиці. При собі у чоловіка виявили близько трьох грамів амфетаміну. 

    Наркотичну речовину вилучили, її направлять на проведення відповідної експертизи.  

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    Столичний поліцейський підробляв торгівлею наркотиками (фото)
    Столичний поліцейський підробляв торгівлею наркотиками (фото)

    На місце події викликали працівників Державного бюро розслідувань для з’ясування усіх обставин та дачі відповідної правової кваліфікації.

    Національна поліція України Київ кримінал Київщина наркотики злочин злочинець
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