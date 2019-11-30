Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну



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Наркотики везли до однієї з країн Євросоюзу

На прикордонному пункті пропуску «Ужгород» правоохоронці затримали автомобіль із будівельними матеріалами, у якому було виявлено 374 кілограми наркотиків. Наркотики везли до однієї з країн Євросоюзу, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За результатами проведеного на місці експрес-аналізу визначено, що у пакетах знаходиться героїн. Правоохоронці перевірили частину вантажу, у кожному з оглянутих листів фанери виявлено наркотики.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за статтею про «замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах», тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження наркотиків, відправники та замовники товару.

Раніше повідомлялося, що у жителя Маріуполя поліція вилучила 7 кг канабісу.