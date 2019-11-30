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    Кримінал

    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну

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    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну

    Наркотики везли до однієї з країн Євросоюзу

    На прикордонному пункті пропуску «Ужгород» правоохоронці затримали автомобіль із будівельними матеріалами, у якому було виявлено 374 кілограми наркотиків. Наркотики везли до однієї з країн Євросоюзу, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    За результатами проведеного на місці експрес-аналізу визначено, що у пакетах знаходиться героїн. Правоохоронці перевірили частину вантажу, у кожному з оглянутих листів фанери виявлено наркотики.

    Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за статтею про «замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах», тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження наркотиків, відправники та замовники товару.

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    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну
    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну
    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну
    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну
    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну
    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну
    Контрабандисти намагалися вивезти з України 374 кг героїну

    Раніше повідомлялося, що у жителя Маріуполя поліція вилучила 7 кг канабісу.

    Держприкордонслужба наркотики поліція
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