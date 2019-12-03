У Києві патрульні виявили наркотики у водія Porsche



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Патрульні зупинили водія елітної автівки за порушення ПДР Фото: Патрульна поліція Києва

Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння

У понеділок, 2 грудня, вночі на вулиці Олеся Гончара в центрі Києва патрульні зупинили автомобіль Porsche, водій котрого здійснив проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Спілкуючись з чоловіком, інспектори помітили в останнього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Кермувальник в присутності двох свідків відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Під час поверхневої перевірки у 28-річного громадянина поліцейські виявили кілька зіп-пакетів із, ймовірно, наркотичною речовиною зеленого кольору.

На водія поліцейські винесли постанову за ч.2 ст.122 КУпАП (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

Крім цього, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин та походження виявлених речовин.

До слова, 24 листопада інспектори з паркування на розі вулиці Великої Васильківської та Бессарабської площі евакуювали елітний автомобіль Porsche.

У жовтні на бульварі Лесі Українки біля станції метро «Печерська» комунальники евакуювали Porsche, що був припаркований на смузі руху громадського транспорту.