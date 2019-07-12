Евакуація автомобілів у Києві триває: оприлюднено перелік номерів порушників (фото)



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Евакуація автомобілів на бульварі Тараса Шевченка Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

За два дні з бульвару Тараса Шевченка евакуйовано 40 автомобілів

Сьогодні 12 липня, третій день на бульварі Тараса Шевченка проводиться евакуація автомобілів, які припарковані на смузі громадського транспорту.

Цим займаються спеціалісти Центр організації дорожнього руху м.Києва спільно з Патрульна поліція України та «Київтранспарксервісом».

Крім того, Центр організації дорожнього руху Києва надав зведену інформацію про переміщення автомобілів 10-11 липня на бульварі Тараса Шевченка.

Так, під час рейду 10 липня було переміщено 20 транспортних засобів, працювало загалом 5 автомобілів-евакуаторів.

Перелік державних номерів переміщених транспортних засобів:

АА2229АІ

АА3764ЕІ

АА4053РЕ

АМ1273ВО

КНМ412

АІ3013ІР

АІ0765РХ

АН4874ВВ

АА1696ТК

АІ4571СО

АА3164ЕІ

АА7130ТН

АА1886РМ

АН0999ВО

АІ2872АХ

АА4485ОХ

АА5202РІ

АА5949ТХ

АА8541ХІ

АА5922РІ

Під час рейду 11 липня також було переміщено 20 транспортних засобів, працювало загалом 7 автомобілів-евакуаторів.

Перелік державних номерів переміщених транспортних засобів:

АА2572НН

АА8483ІТ

ВС6797ІР

АА5311ТО

ВС1036НА

АА1601ТН

АА0002НХ

АА6261ТВ

АІ6125ІА

ВН0080ЕВ

АА5422КА

АА7550РТ

АА2999ІО

АА3786ЕК

АА5146РІ

ВС6407ЕР

АА0037КК

ВК0087ВТ

АІ3785СН

АІ2841НК

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях.

З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

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