Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)



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Обидва автомобілі повністю розбиті Фото: Інформатор

В результаті ДТП одну людину госпіталізувала швидка допомога

У ніч на п’ятницю, 12 липня, на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматної в Києві сталася серйозна ДТП за участю двох іномарок: зіткнулися Audi і BMW.

Аварія трапилася близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами співробітника поліції, автомобілі зіткнулися на великій швидкості. Деталі аварії правоохоронці вважали за краще залишити в секреті.

Відомо, що в ДТП постраждала одна особа, яку в терміновому порядку госпіталізували медики швидкої допомоги.

Обидва автомобілі повністю розбиті. У салоні BMW спрацювали подушки безпеки, і водій не постраждав. Про долю пілота Audi на даний момент немає інформації.

Вся дорога всіяна осколками скла і деталями від машин.

Дві смуги руху перекрили на час оформлення ДТП. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 10 липня на бульварі Перова в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів - Daewoo Nexia і Sens, а також ZAZ Lanos.