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    Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)

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    Обидва автомобілі повністю розбиті - Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)
    Обидва автомобілі повністю розбиті
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП одну людину госпіталізувала швидка допомога

    У ніч на п’ятницю, 12 липня, на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматної в Києві сталася серйозна ДТП за участю двох іномарок: зіткнулися Audi і BMW.

    Аварія трапилася близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами співробітника поліції, автомобілі зіткнулися на великій швидкості. Деталі аварії правоохоронці вважали за краще залишити в секреті.

    Відомо, що в ДТП постраждала одна особа, яку в терміновому порядку госпіталізували медики швидкої допомоги.

    Обидва автомобілі повністю розбиті. У салоні BMW спрацювали подушки безпеки, і водій не постраждав. Про долю пілота Audi на даний момент немає інформації.

    Вся дорога всіяна осколками скла і деталями від машин.

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    Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)
    Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)
    Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)
    Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)
    Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)
    Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: на шаленій швидкості зіткнулися Audi і BMW (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Дві смуги руху перекрили на час оформлення ДТП. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, 10 липня на бульварі Перова в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів - Daewoo Nexia і Sens, а також ZAZ Lanos.

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