Столична влада береться за вуличну торгівлю. Обіцяють зробити ринок прозорим

У єдиній системі можна буде дізнатися інформацію про будь-яку торгову точку

Міська влада готує систему контролю, яка зробить ринок вуличної торгівлі у столиці прозорим

Київ готує рішення, що зробить ринок вуличної торгівлі в місті прозорим. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець зазначив, що наразі у столиці працює багато видів вуличної торгівлі: сезонна, пересувна, торгівля в тимчасових спорудах тощо.

«У киян часто виникає питання чому у різних місцях з’являються торгові намети, автокав’ярні, та якими правилами це регулюється. Водночас у підприємців є природний запит щодо відкритого доступу до інформації та правил, які стосуються вуличної торгівлі. Саме тому міська влада найближчим часом запропонує громаді IT-рішення. Можливість участі у ньому, отримання необхідної інформації стануть зручними та зрозумілими», – підкреслив Кулеба.

Як зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації, система контролю буде максимально інформативною. За її допомогою кожен зможе швидко знайти всю необхідну інформацію про будь-яку законну торгову точку та дізнається про заплановані аукціони щодо отримання права на розміщення об’єктів вуличної торгівлі з варіантами локацій.

«Кожен, хто має гаджет з доступом до мережі Інтернет, зможе потрапити до єдиного інформаційного простору, який стосується всієї вуличної торгівлі в місті. Новація назавжди зробить прозорим ринок всіх видів вуличної торгівлі в Києві. Єдина система дозволить мешканцям столиці швидко дізнатись, чи законно розміщений автомат із продажу чи кав’ярня на колесах. А також активна громада зможе контролювати підприємницьку діяльність у розрізі вуличної торгівлі», – наголосив Кулеба.

Заступник голови КМДА додав, що новація забезпечить суттєве збільшення надходжень до міського бюджету та сприятиме розвитку бізнесу в столиці.

Орієнтовний термін запуску «бета-версії», яка також буде публічною, – перша декада жовтня.

Як повідомлялося, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.