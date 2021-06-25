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    На столичних ярмарках заборонили продаж низки продуктів (список)

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    Інспектори вже виявляють порушення в роботі ярмарків - На столичних ярмарках заборонили продаж низки продуктів (список)
    Інспектори вже виявляють порушення в роботі ярмарків
    Фото: Олексій Кулеба/Facebook

    Локації на ярмарках, де вимога буде порушуватись, закриватимуться

    У Києві в літній період працюють сезонні та сільськогосподарські ярмарки. Їх у Києві до 80 локацій.

    У зв’язку зі спекою, що тримається у столиці вже кілька днів, із 24 червня на ярмарках заборонено продаж продуктів, що швидко псуються. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олексій Кулеба.

    Зокрема, заборонено продаж:

    • молочної продукції,
    • риби,
    • м’ясо-ковбасних виробів,
    • кондитерських виробів із кремами.

    «Локації, де вимога буде порушуватись, закриватимуться», – попередив Кулеба.

    Нагадаємо, 24 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року. Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

    У Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг, оскільки температура асфальту сягає +50°С і вище. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

    Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: Київ торгівля продукти спека ярмарок КМДА
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    На столичних ярмарках заборонили продаж низки продуктів (список)