Відтепер нелегальних торговців у Києві можна впізнати за наметом (фото)

Київ звільняють від стихійної торгівлі

Комунальне підприємство «Міський магазин» почало надавати підприємцям палатки єдиного архітипу на безоплатній основі. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Відтепер підприємці, котрі за результатами торгів уклали договори щодо розміщення об‘єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, отримають однакові палатки, що дозволить без зайвих зусиль ідентифікувати об‘єкти, які розміщені на законних основах.

«Ми ведемо активну боротьбу із проявами нелегальної торгівлі. Спрямовується якомога більше зусиль на те, щоб звільнити нарешті Київ від бруду, антисанітарії та дискомфорту для киян. Іншим важливим фактором такого кроку є те, що людям буде зрозуміло, що підприємець, який здійснює свою діяльність у фірмовій палатці, отримав усю дозвільну документацію, розташований на узгодженому місці, а також офіційно сплачує кошти, які йдуть у міський бюджет», – зазначив в. о. директора КП «Міський магазин» Аман Моламов.

Крім того, такі торгові точки будуть виглядати привабливіше та естетичніше, що також скажеться на покращенні загального виду міста.

Оплату за виготовлення палаток єдиного архітипу КП «Міський магазин» взяло на себе. Підприємці отримають їх у користування безкоштовно.

Вже виготовлено 100 палаток, 20 з яких вже передано підприємцям. Інші 80 до кінця поточного тижня будуть розподілені та відправлені до Печерського, Шевченківського, Голосіївського та Солом’янського районів. Поступово планується забезпечити всіх підприємців ними.

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