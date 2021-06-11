У Кличка розробили нові правила розміщення МАФів: що зміниться

За новими правилами, розміщення МАФів буде заборонено в радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту

Зовнішній вигляд МАФів буде приведений до єдиного архетипу

Депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів. Про це повідомив соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат від «Удару» Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

Депутат нагадав, що схожий проєкт вже реєстрували в попередньому скликанні міської ради, «але через лобізм великих мережевиків власників МАФів прийняти відповідне рішення, на жаль, тоді не вийшло».

На думку Білоцерковця, ухвалення цих рішень дозволить за декілька років прибрати кіоски, які заважають і створюють незручності киянам. Крім того, зовнішній вигляд МАФів буде приведений до єдиного архетипу.

Ключові моменти проєктів рішень щодо нових правил розміщення МАФів:

1. Кіоски будуть прибрані з площ біля метро, вздовж основних транспортних магістралей, біля зупинок. Пропонуються зони обмеження, де буде заборонене розміщення МАФів:

у радіусі 200 метрів від виходів/входів зі станції Київського метрополітену;

у радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;

у 50-метровій зоні від перехресть доріг та вулиць;

у 10-метровій зоні від будинків, будівель та споруд;

у 20-метровій зоні від шкіл та дошкільних дитячих закладів;

у 20-метровій зоні від дитячих майданчиків;

у 20-метровій зоні від наземних та підземних пішохідних переходів;

у 10-метровій зоні від пам’ятників та пам’яток, та будівель, що мають історико-культурну цінність;

в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини;

у 10-метровій зоні від доріг та вулиць за основними транспортними магістралями міста.

2. Також в нових правилах планують легалізувати нові сфери бізнесу – вендингові автомати, станції зарядки електромобілів.

3. Право на розміщення МАФів буде продаватися через лише через систему Prozorro, забезпечуючи справедливий та рівний доступ всім підприємцям.

4. Паспорти прив’язки тимчасової споруди оформлюватимуться за наявності у суб'єкта господарювання діючого договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Термін дії паспорту прив’язки – 3 роки.

Білоцерковець закликав депутатів Київради ухвалити проєкти рішення, які передбачають нові правила розміщення МАФів.

Нагадаємо, у цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору. Станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі тепер вільні для проходу і комфортні для киян

А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.