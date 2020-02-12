Столична влада дозволила забудувати парковку біля аеропорту «Київ»



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50-метрова будівля може з'явитися навпроти терміналу «В» аеропорту «Київ»

Будівництво планується на ділянці майже 1,7 га

Навпроти терміналу «В» міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського збираються звести багатофункціональний громадський центр висотою в 50 метрів.

Як стало відомо KV, Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації своїм наказом від 22 жовтня 2019 року № 1317 видав ТОВ «Компанія «Проектмайстер» містобудівні умови і обмеження (МУО) на проектування будівництва багатофункціонального громадського центру з багаторівневим паркінгом на вул. Медова, 1 у Солом'янському районі столиці. Документ був опублікований в реєстрі МУО 15 січня 2020 року.

В ньому зазначено, що гранична висота будівель не повинна перевищувати 51,6 м відповідно до звіту провайдера аеронавігаційного обслуговування Державного підприємства з обслуговування повітряного руху Міністерства інфраструктури.

Згідно з документом, будівництво планується на ділянці 1,6875 га.

Замовнику веліли врахувати, що ділянка проектування потрапляє в санітарно-захисну зону від промислових об'єктів, в зону обмеженого використання території від аеропортів і особливого контролю (смуги повітряних підходів), а також в зону звукового тиску до 80дБ.

З рішення Київради від 12 липня 2007 року № 1071/1732 відомо, що земельна ділянка по вул. Медова, 1 була передана ТОВ «Компанія «Проектмайстер» у 2007 році в оренду на 5 років для експлуатації та обслуговування багатофункціонального громадського центру з багаторівневим паркінгом. Для цього були внесені зміни до Генплану Києва до 2020 року. Зокрема, дану ділянку перевели з територій комунально-складського призначення в території громадських будівель і споруд.

Даним рішенням міськради також було припинено право користування частиною цієї ділянки Українським республіканським добровільним товариством «Автомотолюбитель УРСР». Землею товариство користувалося з 1979 року для облаштування автодрому Київської автошколи і дитячого містечка з вивчення правил дорожнього руху.

Зазначимо, в МУО сказано, що право користування цією ділянкою ТОВ «Компанія «Проектмайстер» в 2018 році було продовжено на 5 років.

Як повідомили KV в Департаменті містобудування та архітектури КМДА, на сьогодні не існує затвердженого ДПТ, що включає проектовану ділянку.

Станом на січень поточного року документ знаходиться лише на стадії збору вихідних даних.

Згідно з картою Google, на зазначеній ділянці знаходиться автостоянка.





У травні минулого року повідомлялося, що автостоянка на цій ділянці - несанкціонована.