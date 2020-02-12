Столична влада дозволила забудувати парковку біля аеропорту «Київ»
Будівництво планується на ділянці майже 1,7 га
Навпроти терміналу «В» міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського збираються звести багатофункціональний громадський центр висотою в 50 метрів.
Як стало відомо KV, Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації своїм наказом від 22 жовтня 2019 року № 1317 видав ТОВ «Компанія «Проектмайстер» містобудівні умови і обмеження (МУО) на проектування будівництва багатофункціонального громадського центру з багаторівневим паркінгом на вул. Медова, 1 у Солом'янському районі столиці. Документ був опублікований в реєстрі МУО 15 січня 2020 року.
В ньому зазначено, що гранична висота будівель не повинна перевищувати 51,6 м відповідно до звіту провайдера аеронавігаційного обслуговування Державного підприємства з обслуговування повітряного руху Міністерства інфраструктури.
Згідно з документом, будівництво планується на ділянці 1,6875 га.
Замовнику веліли врахувати, що ділянка проектування потрапляє в санітарно-захисну зону від промислових об'єктів, в зону обмеженого використання території від аеропортів і особливого контролю (смуги повітряних підходів), а також в зону звукового тиску до 80дБ.
З рішення Київради від 12 липня 2007 року № 1071/1732 відомо, що земельна ділянка по вул. Медова, 1 була передана ТОВ «Компанія «Проектмайстер» у 2007 році в оренду на 5 років для експлуатації та обслуговування багатофункціонального громадського центру з багаторівневим паркінгом. Для цього були внесені зміни до Генплану Києва до 2020 року. Зокрема, дану ділянку перевели з територій комунально-складського призначення в території громадських будівель і споруд.
Даним рішенням міськради також було припинено право користування частиною цієї ділянки Українським республіканським добровільним товариством «Автомотолюбитель УРСР». Землею товариство користувалося з 1979 року для облаштування автодрому Київської автошколи і дитячого містечка з вивчення правил дорожнього руху.
Зазначимо, в МУО сказано, що право користування цією ділянкою ТОВ «Компанія «Проектмайстер» в 2018 році було продовжено на 5 років.
Як повідомили KV в Департаменті містобудування та архітектури КМДА, на сьогодні не існує затвердженого ДПТ, що включає проектовану ділянку.
Станом на січень поточного року документ знаходиться лише на стадії збору вихідних даних.
Згідно з картою Google, на зазначеній ділянці знаходиться автостоянка.
У травні минулого року повідомлялося, що автостоянка на цій ділянці - несанкціонована.