Аеропорт «Київ» підбив підсумки 2019 року: пасажиропотік упав



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Кількість рейсів аеропорту знизилася порівняно з 2018 роком

За 2019 рік Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 2,6179 млн пасажирів, що на 6,9%, менше ніж у січні-грудні 2018 року. Про це йдеться у статистиці аеропорту «Київ» за минулий рік.

Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 2559,1 тис., на внутрішніх рейсах – 58,8 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у січні-грудні 2019 року склала 27 697 на приліт і виліт, що на 8,4% менше аналогічного періоду 2018 р. З них міжнародних рейсів – 23 367, внутрішніх – 4 330.

Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2019 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Шарм-єль-Шейх (Єгипет), Відень (Австрія), Рим (Італія), Берлін (Німеччина), Франкфурт-на-Майні (Німеччина); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

Раніше повідомлялося, що за листопад 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 180,1 тис. пасажирів, що на 1,35% менше, ніж у листопаді 2018-го.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у минулому році обслужив 15,26 мільйонів пасажирів і прийняв 110 тисяч рейсів. Так, у порівнянні з 2018 роком пасажиропотік збільшився на 21,1%.

Крім цього, у 2019 році кількість рейсів збільшилася на 14,2% - до 110,66 тисяч.

Міжнародних виконали на 16,1% більше, внутрішніх - на 1,4%.