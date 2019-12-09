Аеропорт «Київ» просить у влади 12 га земля для подовження злітної смуги



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Документи на виділення земли аеропорту вже вісім місяців перебувають у столичній мерії

Аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського має намір подовжити злітно-посадкову смугу і поліпшити характеристики систем заходу на посадку.

Про це повідомив голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський.

«Аеропорт «Київ» має злітно-посадкову смугу довжиною 2,350 тис. м. Він розташований у центральній частині міста. Відповідно, його системи заходу на посадку дають змогу сідати повітряним судам і злітати за певних погодних умовах. Для отримання можливості обслуговувати повітряні судна в будь-яких погодних умовах і обслуговувати повітряні судна більшого розміру аеропорту «Київ» необхідно підвищити категорію аеродрому», - сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Костржевський зазначив, що наразі вже розроблено майстер-план реконструкції аеродрому «Київ», який має п'ять різних варіантів. Кожен із них має на увазі подовження ЗПС на 550 м, поліпшення характеристик систем заходу на посадку (світлосигнальне і радіонавігаційне обладнання). Орієнтовна вартість цих робіт коливається 80-100 млн євро.

«Місту потрібно вирішити два завдання. Перше - виділення земельних ділянок, друге - або виділення, або залучення грошей. Залучати гроші можна по-різному: можна взяти кредит, можна оголосити конкурс на передання в концесію. Якщо місто ухвалить рішення про передання в концесію, то, безумовно, «Майстер-Авіа» – компанія, що оперує аеропортом, - буде в цьому конкурсі брати участь», - сказав топ-менеджер.

Якщо такого рішення не ухвалено, можливо, буде виділено кредити, додав він. «Можливо, це буде фінансування з міського бюджету або буде передання в оренду з інвестиційним зобов'язанням. Ми цього не знаємо», - наголосив голова ради директорів аеропорту «Київ».

За його словами, зокрема, аеропорт просить виділити 12 га землі по торцях злітно-посадкової смуги. Нині документи перебувають у стадії узгодження.

«Ми в діалозі з владою. Як швидко відбуватиметься узгодження, залежить від КМДА і Київради. Уже місяців вісім вони перебувають там. Сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо якийсь результат», - зазначив Костржевський.

Раніше повідомлялося, що у найближчі 3-5 років в Міжнародному аеропорту «Київ» ім. Сікорського продовжать злітно-посадкову смугу для прийому важких повітряних суден.