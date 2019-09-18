В аеропорту «Київ» з'явився гігантський стілець для селфі



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Богданенко перша піднялася на незвичайний стілець і нафарбувала губи

Стілець стоятиме в залі аеропорту постійно, тому всі зможуть на ньому відпочити і зробити селфі

У міжнародному аеропорту «Київ» ( «Жуляни») імені І. Сікорського встановили величезний стілець для селфі.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прессекретар аеропорту Галина Богданенко.

Богданенко перша піднялася на незвичайний стілець і нафарбувала губи.

Такі стільці є в багатьох аеропортах світу, до нього ще є підставка, щоб можна було безперешкодно підніматися.

Стілець стоятиме в залі аеропорту постійно, тому всі зможуть на ньому відпочити і зробити селфі на пам'ять.

Нагадаємо, минулого року аеропорт «Київ» ім. Сікорського став аеропортом року в Україні за версією Асоціації аеропортів України. Другий за величиною столичний аеропорт став переможцем в номінації «Більше 300 тисяч пасажирів за рік».

Також повідомлялося, що не так давно аеропорт розширив термінал А. Нову частину відкрили 23 травня. Тепер площа терміналу більше на 9500 кв. м і становить 23 700 кв. м. Простір аеропорту довелося розширювати через великі навантаження в пікові години. На першому поверсі нового крила терміналу додали 18 стійок реєстрації та 9 пунктів спостереження за авіабезпекою. На другому -18 стійок прикордонного контролю, а на привокзальній площі побудували паркінг на 135 місць.