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    На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)

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    Комунальники знімають з ялинки іграшки та гірлянди - На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)
    Комунальники знімають з ялинки іграшки та гірлянди
    Фото: Вечірній Київ

    Комунальники розбирають новорічне містечко

    Сьогодні, 14 січня, почався демонтаж новорічної ялинки на Софійській площі у Києві.

    Комунальники почали розбирати головну ялинку країни. Наразі з дерева знімають величезні іграшки та гірлянди, повідомляє «Вечірній Київ».

    Крім того, на Софійській площі проводяться демонтажні роботи новорічно-різдвяного містечка. Зокрема, вже розібрані будиночки фуд-корту.

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    На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)

    Нагадаємо, столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи.

    Цьогоріч головна ялинка країни заввишки понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших ялинкових прикрас, які мерехтят у світлі ілюмінації — цього року її замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської, та 4 кілометри різнокольорових гірлянд. «Охороняють» ялинку великі фігури лускунчиків і герої улюбленого дорослими і дітлахами мультсеріалу про козаків. 

    Відкрили головну ялинку країни 19 грудня. Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на ялинці на Софійській площі.

    У столиці на Софійській площі понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік

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