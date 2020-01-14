На Софійській площі розпочався демонтаж новорічної ялинки (фото)



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Комунальники знімають з ялинки іграшки та гірлянди Фото: Вечірній Київ

Комунальники розбирають новорічне містечко

Сьогодні, 14 січня, почався демонтаж новорічної ялинки на Софійській площі у Києві.

Комунальники почали розбирати головну ялинку країни. Наразі з дерева знімають величезні іграшки та гірлянди, повідомляє «Вечірній Київ».

Крім того, на Софійській площі проводяться демонтажні роботи новорічно-різдвяного містечка. Зокрема, вже розібрані будиночки фуд-корту.

Нагадаємо, столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи.

Цьогоріч головна ялинка країни заввишки понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших ялинкових прикрас, які мерехтят у світлі ілюмінації — цього року її замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської, та 4 кілометри різнокольорових гірлянд. «Охороняють» ялинку великі фігури лускунчиків і герої улюбленого дорослими і дітлахами мультсеріалу про козаків.

Відкрили головну ялинку країни 19 грудня. Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на ялинці на Софійській площі.

У столиці на Софійській площі понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік.