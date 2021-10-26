Столична влада хоче запровадити електронні талони на вивіз сміття

Кияни зможуть придбати електронний талон на вивіз сміття у додатку «Київ Цифровий»

Днями в Києві відбулося перше засідання робочої групи щодо реалізації ідеї з електронними талонами для захоронення будівельних відходів на полігоні великогабаритних та будівельних відходів №6. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олег Костюшко.

«Ми хочемо оцифрувати та максимально спростити наявний паперовий процес отримання та перевірки талонів на сміття, щоб кожен киянин міг легально, швидко та легко через смартфон придбати талони на своє великогабаритне сміття, будівельні відходи, листя чи гілля», – розповів Костюшко.

За словами депутата, приватній особі для того, щоб отримати паперовий талон для вивезення сміття на полігон, необхідно витратити значні часові та паперові ресурси: надавати довідки, копії документів, чеки про сплату, а це жодним чином не допомагає людині легально утилізувати свої відходи, які утворилися внаслідок будівництва або ремонту.

«Складнощі з отриманням паперових талонів, на жаль, призводять до того, що сміття вивозять у лісосмугу, на поле або кидають під баки біля багатоквартирного будинку, тому ми запропонували опрацювати це питання та інтегрувати дану послугу в мобільний додаток «Київ Цифровий», щоб люди у декілька кліків могли придбати електронний талон», – додав Костюшко.

Депутат підкреслив, що ідея з електронними талонами на вивіз сміття стосується виключно фізичних осіб, які проживають в Києві та мають договір на вивіз сміття.

Нагадаємо, 22 жовтня правоохоронці провели обшуки на київських підприємствах-перевізниках відходів та на сміттєвих полігонах.

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