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    Місця стихійних сміттєзвалищ в Києва будуть під прицілом відеокамер

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    Мобільні комплекти відеонагляду під&rsquo;єднані до комплексної системи відеоспостереження Києва - Місця стихійних сміттєзвалищ в Києва будуть під прицілом відеокамер
    Мобільні комплекти відеонагляду під’єднані до комплексної системи відеоспостереження Києва
    Фото: Олег Половинко/Facebook

    Перший комплекс відеоспостереження встановлено на Совках

    У Києві встановили мобільний комплекс відеоспостереження на місці утворення стихійного сміттєзвалища на Совках. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «Мобільні комплекти відеонагляду під’єднані до комплексної системи відеоспостереження Києва. Їхнє головне призначення – забезпечення безпеки та збору інформації у важкодоступних і віддалених об’єктах без прокладання кабельних мереж. Зокрема, на незаконних та стихійних сміттєзвалищах», – сказав директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

    Він додав, що за допомогою цієї системи буде можна дистанційно виявляти порушників та оперативно вживати відповідних заходів.

    В Управлінні екології та природних ресурсів КМДА зазначили, що питання встановлення камер відеоспостереження в місцях утворення стихійних сміттєзвалищ є дуже актуальним. Це можливість у цілодобовому режимі відстежувати порушників, які захаращують місто.

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    Місця стихійних сміттєзвалищ в Києва будуть під прицілом відеокамер
    Місця стихійних сміттєзвалищ в Києва будуть під прицілом відеокамер
    Місця стихійних сміттєзвалищ в Києва будуть під прицілом відеокамер
    Фото: Олег Половинко/Facebook

    «Серед обов’язкових вимог, які ми висунули, – можливість відеоспостереження у вечірній і нічний час. Адже саме в пізній час мешканці та водії вантажівок намагаються позбутися побутових та негабаритних відходів, часто вивантажуючи їх на зелені зони», – повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний.

    У планах – встановлення ще чотирьох мобільних комплексів відеоспостереження на стихійних сміттєзвалищах Києва.

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    Теги: екологія Київ сміття КМДА
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    Місця стихійних сміттєзвалищ в Києва будуть під прицілом відеокамер