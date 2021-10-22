У Києві масштабні обшуки на сміттєвих полігонах і в перевізників відходів

Проводяться обшуки на на полігоні захоронення твердих побутових відходів №5

Обшуки тривають у шести перевізників відходів

У п’ятницю, 22 жовтня, правоохоронці проводять обшуки на київських підприємствах-перевізниках відходів та на сміттєвих полігонах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Головним слідчим управлінням Національної поліції в рамках кримінального провадження № 42020000000002227 від 12.11.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проводяться обшуки київських підприємств-перевізників відходів: ТОВ «Спецкомунтехніка», ТОВ «Альтфатер-Київ», ТОВ «Володар Роз», ТОВ «Селтік», ПрАТ «Київспецтранс», ТОВ «Крамар Еко» та на об’єктах захоронення твердих побутових відходів на полігоні № 5 та с. Глибоке», – йдеться в повідомленні.

КМДА зазначає, що підприємства співпрацюють зі слідством та надають наявну запитувану документацію.

Нагадаємо, 28 липня Служба безпеки України стосовно ПрАТ «Київспецтранс» розпочала слідчі дії на полігоні будівельних та великогабаритних відходів №6, розташованому на вул. Пирогівський шлях, 94-96. Згідно з ухвалою суду тут відбираються зразки ґрунтів, повітря, води.

27 липня близько 30 співробітників Служби безпеки України прибули на полігон твердих побутових відходів №5 в Підгірцях для виконання слідчих дій, тимчасово зупинивши роботу об’єкту.

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