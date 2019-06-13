Столична влада планує привести до ладу понад 400 дитячих майданчиків



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Буде зроблено демонтаж і заміна небезпечних елементів майданчиків

У столиці цього року планують встановити та відремонтувати понад 400 дитячих майданчиків. Відбуватиметься заміна й демонтаж старих та небезпечних елементів на майданчиках, щоб уникнути будь-яких травматичних ризиків для дітей. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, інспектуючи сьогодні стан дитячих майданчиків у Подільському районі столиці.

Зокрема, він перевірив стан прибудинкової території у провулку Квітневому та на проспекті Правди, повідомляє прес-служба КМДА.

«У мене є значні зауваження до експлуатуючих організацій – як до комунальних, так і інших щодо стану дитячих майданчиків, які повинні бути приведені до ладу у найближчі дні: на ігрових територіях має бути чисто, а старі й небезпечні або просто несправні елементи – просто повинні демонтувати. Я сам батько і розумію, що місця, де граються діти, повинні бути максимально безпечними та зручними», – сказав Пантелеєв.

Він повідомив, що цього року планується ремонт та заміна елементів на більш як 400 об’єктах.

Як повідомлялося, розроблено концепцію розвитку території Гідропарку на Венеціанському та Долобецькому островах. Облаштування нових атракціонів, створення системи велосполучення парком, поновлення мощення та додаткове озеленення, освітлення, елементи благоустрою, спортивні майданчики та фонтани - все це у запропонованому рішенні.