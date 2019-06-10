Фонтани, велодоріжки, атракціони: на Гідропарк чекає грандіозне оновлення (фото)



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Проект розвитку території Гідропарку

Столична влада шукає інвестора на реалізацію проєкту реконструкції Гідропарку

Розроблено концепцію розвитку території Гідропарку на Венеціанському та Долобецькому островах. Про це повідомляє КП «Київміськрозвиток» на своїй сторінці у Facebook.

«Облаштування нових атракціонів, створення системи велосполучення парком, поновлення мощення та додаткове озеленення, освітлення, елементи благоустрою, спортивні майданчики та фонтани - все це у запропонованому рішенні», - повідомили комунальники.

Раніше повідомлялося, що міська влада Києва веде переговори з власниками найбільшого в Німеччині парку розваг Europa-park про залучення інвестицій для створення подібного парку в столиці України.

Мер столиці Віталій Кличко відвідав Europa-park, розташований у місті Руст, та зустрівся з його власниками. «Ми плануємо створити великий парк розваг та активного відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія в майже 130 гектарів, острів недалеко від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід та ідеї в реалізацію такого великого проєкту», - розповів Кличко.