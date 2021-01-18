Столична влада відзвітувала про знесення понад 4,5 тис. МАФів за рік

Найбільше МАФів було демонтовано у Дніпровському районі Києва

У 2020 році з вулиць Києва прибрали 4,5 тис. елементів благоустрою без дозвільних документів. Про це повідомив в. о. директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Микола Бойко.

«Демонтажній роботі завжди передує інспекторська. Саме інспектори благоустрою виявляють нововстановлені тимчасові споруди, контролюють дотримання Правил благоустрою власниками споруд, вносять приписи та складають протоколи. За минулий рік було внесено понад 32620 приписів, зокрема, власникам тимчасових споруд з вимогою надати дозвільні документи на розміщення», – розповів він.

Очільник комунального підприємства також додав, що тимчасові споруди, власники яких вчасно не надали дозвільні документи на розміщення, підлягають демонтажу. Всього за минулий рік демонтовано понад 4,5 тис. елементів благоустрою, що розміщували без дозвільних документів та порушували благоустрій столиці.

Усі демонтажі проводили фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» за дорученням Департаменту міського благоустрою та деякими власниками, які вчасно відреагували на вимоги приписів та самостійно демонтували тимчасові споруди.

Найбільше елементів благоустрою демонтували протягом року в таких районах столиці: