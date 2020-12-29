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    Біля «Золотих воріт» комунальники з боями прибрали скандальну прибудову до ресторану (фото)

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    Прибудова до ресторану знаходилася в межах виходу зі станції метро &laquo;Золоті ворота&raquo; - Біля «Золотих воріт» комунальники з боями прибрали скандальну прибудову до ресторану (фото)
    Прибудова до ресторану знаходилася в межах виходу зі станції метро «Золоті ворота»
    Фото: Вечірній Київ

    Понад 80 невідомих осіб чинили супротив діям комунальників

    На вулиці Володимирській, 42 в центрі Києва комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування, що розташовувався в охоронній зоні інженерних мереж. Він знаходився біля стаціонарного закладу громадського харчування «Хурма» безпосередньо в межах виходу зі станції метро «Золоті ворота». Про це повідомили в Департаменті міського благоустрою.

    «Попри супротив, який чинили понад 80 невідомих осіб, Департамент міського благоустрою та Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконали рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і демонтували потенційно небезпечний сезонний майданчик біля ресторану «Хурма», – розповіли комунальники.

    Зазначається, що розміщення тимчасової споруди на відстані 1,6 м від газопроводу низького тиску суперечить «Правилам безпеки систем газопостачання» (ДБН. В.2.5-20-2018). Таке сусідство могло призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з ризиком для життя та здоров’я людей, а також до пошкодження майна й нанесення значних матеріальних збитків.

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    Біля «Золотих воріт» комунальники з боями прибрали скандальну прибудову до ресторану (фото)
    Біля «Золотих воріт» комунальники з боями прибрали скандальну прибудову до ресторану (фото)
    Біля «Золотих воріт» комунальники з боями прибрали скандальну прибудову до ресторану (фото)
    Біля «Золотих воріт» комунальники з боями прибрали скандальну прибудову до ресторану (фото)
    Біля «Золотих воріт» комунальники з боями прибрали скандальну прибудову до ресторану (фото)

    За інформацією Департаменту містобудування та архітектури, у закладу громадського харчування були відсутні дозвільні документи на розміщення сезонного майданчика.

    Теги: Київ метро благоустрій ресторан МАФи
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