Біля «Золотих воріт» комунальники з боями прибрали скандальну прибудову до ресторану (фото)

Прибудова до ресторану знаходилася в межах виходу зі станції метро «Золоті ворота»

Понад 80 невідомих осіб чинили супротив діям комунальників

На вулиці Володимирській, 42 в центрі Києва комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування, що розташовувався в охоронній зоні інженерних мереж. Він знаходився біля стаціонарного закладу громадського харчування «Хурма» безпосередньо в межах виходу зі станції метро «Золоті ворота». Про це повідомили в Департаменті міського благоустрою.

«Попри супротив, який чинили понад 80 невідомих осіб, Департамент міського благоустрою та Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконали рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і демонтували потенційно небезпечний сезонний майданчик біля ресторану «Хурма», – розповіли комунальники.

Зазначається, що розміщення тимчасової споруди на відстані 1,6 м від газопроводу низького тиску суперечить «Правилам безпеки систем газопостачання» (ДБН. В.2.5-20-2018). Таке сусідство могло призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з ризиком для життя та здоров’я людей, а також до пошкодження майна й нанесення значних матеріальних збитків.

За інформацією Департаменту містобудування та архітектури, у закладу громадського харчування були відсутні дозвільні документи на розміщення сезонного майданчика.