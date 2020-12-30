МАФи ростуть, як гриби: у Києві за ніч з’являються нові кіоски (фото)

На клумбі на вул. Парково-Сирецькій за ніч з'явився МАФ

МАФами заставляють газони та тротуари столиці

Попри звіти столичної влади про демонтажі тимчасових споруд, у Києві щодня з’являються нові МАФи. Причому, встановлюють їх на газонах, де раніше росла трава та дерева.

Зокрема, такий МАФ виріс на клумбі, де раніше росли туї, на Дніпровській набережній напроти ТРЦ River Mall. Про це повідомляється на сторінці «Дарниця Live» у Facebook.

Така ж ситуація зафіксована на вул. Парково-Сирецькій у Шевченківському районі Києва, повідомляє кореспондент «Главкома».

Новий МАФ на вулиці Парково-Сирецькій. Фото: Главком

Тим часом, комунальне підприємство «Київблагоустрій» повідомляє про масовий демонтаж МАФів у Києві. Згідно з його даними, за минулий тиждень, з 21 по 27 грудня, було демонтовано 276 незаконних тимчасових споруд.

Найбільше демонтовано елементів благоустрою у таких районах: