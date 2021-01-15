Столична влада знайшла інвестора для облаштування канатного атракціону через Дніпро

Вартість облаштування канатної переправи становить близько 3,6 млн грн

Переможцем інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від Арки дружби народів до Труханового острова» стало ТОВ «Активна країна». Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 9 від 11 січня 2021 року, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Департаменту економіки та інвестицій доручено укласти відповідний інвестиційний договір із переможцем та замовником реалізації проєкту – комунальним підприємством по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо».

Територія облаштування атракціону складається із двох земельних ділянок – 0,02 га (розташована біля Арки дружби народів у Печерському районі) та 0,05 га (на території острова Труханів у Дніпровському районі). Орієнтовна загальна вартість облаштування об’єкта інвестування становить 3,6 млн грн.

Як наголошує Департамент економіки та інвестицій, за умовами конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту будівництво капітальних споруд на території облаштування об’єкта інвестування заборонено. Натомість мають встановити винятково збірно-розбірні тимчасові конструкції, без облаштування фундаментів, без завдання шкоди природним об’єктам, розташованим на території. Окрім того, інвестор зобов’язаний забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин атракціону без завдання шкоди території та природним об’єктам, розташованим на ній.

«Із виписаних умов інвестиційного конкурсу стає зрозуміло, що облаштування атракціону канатної переправи жодним чином не стосується реалізації масштабного будівництва об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури – канатної дороги з об’єктами громадського призначення за маршрутом: Арка дружби народів, Поштова площа, Труханів острів. Наразі цей проєкт перебуває на стадії вирішення всіх майново-правових питань, лише після цього сформують умови конкурсу. Зокрема, орієнтовні строки будівництва об’єкта», – зазначили в Департаменті економіки та інвестицій.

Як повідомлялося, проєкт будівництва канатної дороги в Києві залишається актуальною темою для міста. Не виключено, що початок його реалізації відбудеться в 2021 році.