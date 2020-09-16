Стало відомо, скільки років треба на реставрацію мосту Патона у Києві



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Одна з найбільших транспортних артерій столиці – міст Патона через річку Дніпро

Кошти на ремонт мосту виділять із міського бюджету

Влада Києва має намір відреставрувати одну з найбільших транспортних артерій столиці – міст Патона через річку Дніпро. Реставрацію планують завершити до 2026 року

Про це йдеться у розпорядженні мера Віталія Кличка, повідомляє пресслужба КМДА.

«Здійснити до 31 грудня 2025 року реставрацію з пристосуванням мосту імені Є.О. Патона через річку Дніпро», - йдеться в розпорядженні.

Так, згідно з документом, замовником робіт визначено КП «Київавтодор». Кошти на ремонт мосту виділять із міського бюджету.

На період виконання робіт, згідно з розпорядженням, планують розробити схему організації дорожнього руху.