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    Новини

    Столичні дорожники показали новинку свого автопарку (фото)

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    Столичні дорожники показали новинку свого автопарку (фото)

    Київавтодор отримав пікап Toyota Hilux із солерозкидачем

    У 2019 році комунальна корпорація «Київавтодор» отримала новий автомобіль - переобладнаний пікап Toyota Hilux.

    Про це повідомляє пресслужба корпорації.

    «В кузові пікапу змонтований солерозкидний бункер Saltdogg об'ємом 0,57 куб. м, ширина посипання регулюється від 1,5 м до 11 м», - розповіли автодорівці.

    Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, солерозкидальний автомобіль на базі пікапу Toyota Hilux змонтували та відвантажили для Київавтодору компанії «Будшляхмаш» і «Спецбудмаш».

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    Столичні дорожники показали новинку свого автопарку (фото)
    Столичні дорожники показали новинку свого автопарку (фото)
    Столичні дорожники показали новинку свого автопарку (фото)

    Солерозкидачі компанії SaltDogg є повністю автономними розкидачами, які призначені для роботи з льодом і снігом. Міцний корпус дозволяє використовувати розкидач з сіллю або сумішшю солі і піску.

    Комплект обладнання легко встановлюється на технологічні автомобілі, пікапи, самоскиди, платформи і вантажні автомобілі загального призначення, що робить їх ідеальними для торгових центрів, об'єднаних територіальних громад, лікарень і приватних підрядників.

    Також спеціалістами ПрАТ «Спецбудмаш» на автомобіль був змонтований снігоочисний відвал SnowDogg MD75 шириною 2,28 м та висотою 61 см.

    Управління відвалом здійснюється за допомогою зручного пульту управління, який знаходиться в середині автомобіля, що дозволяє керувати ним не покидаючи салон. Змінний кут відвалу дозволяє проводити прибирання снігу по ходу руху.

    Додатково встановлено два ліхтарі для підсвітки ділянки дороги, що очищується.

    Київ дороги автомобіль Київавтодор снігопад
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