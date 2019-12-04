Столичні дорожники показали новинку свого автопарку (фото)



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Київавтодор отримав пікап Toyota Hilux із солерозкидачем

У 2019 році комунальна корпорація «Київавтодор» отримала новий автомобіль - переобладнаний пікап Toyota Hilux.

Про це повідомляє пресслужба корпорації.

«В кузові пікапу змонтований солерозкидний бункер Saltdogg об'ємом 0,57 куб. м, ширина посипання регулюється від 1,5 м до 11 м», - розповіли автодорівці.

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, солерозкидальний автомобіль на базі пікапу Toyota Hilux змонтували та відвантажили для Київавтодору компанії «Будшляхмаш» і «Спецбудмаш».

Солерозкидачі компанії SaltDogg є повністю автономними розкидачами, які призначені для роботи з льодом і снігом. Міцний корпус дозволяє використовувати розкидач з сіллю або сумішшю солі і піску.

Комплект обладнання легко встановлюється на технологічні автомобілі, пікапи, самоскиди, платформи і вантажні автомобілі загального призначення, що робить їх ідеальними для торгових центрів, об'єднаних територіальних громад, лікарень і приватних підрядників.

Також спеціалістами ПрАТ «Спецбудмаш» на автомобіль був змонтований снігоочисний відвал SnowDogg MD75 шириною 2,28 м та висотою 61 см.

Управління відвалом здійснюється за допомогою зручного пульту управління, який знаходиться в середині автомобіля, що дозволяє керувати ним не покидаючи салон. Змінний кут відвалу дозволяє проводити прибирання снігу по ходу руху.

Додатково встановлено два ліхтарі для підсвітки ділянки дороги, що очищується.