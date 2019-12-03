Дорожники показали, як справилися зі снігом у Києві (фото)



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Дороги посипають піском та сіллю Фото: Київавтодор

Прибирання вулиць Києва від снігу завершено

У Києві майже завершено очищення міської вулично-дорожньої мережі від невеликого нічного снігу. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Роботи подекуди ще тривають на вулицях місцевого значення і приватного сектора.

«Зазначимо, що підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» забезпечені достатньою кількістю паливно-мастильних та посипальних матеріалів і надалі працюватимуть у режимі цілодобового чергування», - заявили дорожники.

Нагадаємо, ввечері в понеділок, 2 грудня, у Києві пішов сніг. На дороги столиці відразу виїхала снігоприбиральна техніка.

Як повідомлялося, 3 грудня у Києві очікується снігопад. Синоптики прогнозують, що в столиці може випасти від 2 до 5 сантиметрів снігу.