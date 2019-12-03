Київ засипало снігом: дорожники всю ніч чистили вулиці міста (відео)



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На дороги столиці вийшли майже 200 одиниць спецтехніки

Увечері в понеділок, 2 грудня, у Києві пішов сніг.

На дороги столиці відразу виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Згодом кількість спецтехніки зросла до 187 одиниць. Ще 231 машина готова виїхати у разі погіршення погодних умов.

«Київавтодор» просить водіїв не паркувати авто обабіч вулиць і в заборонних для цього місцях, щоб не перешкоджати роботі спецмашин.

Як повідомлялося, 3 грудня у Києві очікується снігопад. В столиці може випасти від 2 до 5 сантиметрів снігу.