Пішохідний міст над лінією швидкісного трамвая на Борщагівці матиме ліфти (фото)
Будівництво нового пішохідного моста поблизу кінотеатру «Лейпциг»
Фото: Київавтодор
Змонтована значна частина металоконструкцій пішохідної галереї мосту
На пішохідному мосту через проспект Леся Курбаса над Борщагівською лінією швидкісного трамвая поблизу кінотеатру «Лейпциг» змонтована значна частина металоконструкцій пішохідної галереї. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
Також вже готовий фундамент нових сходів.
Для зручності оновлений пішохідний міст матиме ліфти.
Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.
2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв.
У жовтні кілька разів зупинявся рух трамваїв № 1 Борщагівської швидкісної лінії у зв’язку із капітальним ремонтом колій.
Як повідомив депутат Київської міської Ради Олександр Пабат, хоча рух швидкісних трамваїв №1 і №3 відновився після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада Борщагівки може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.