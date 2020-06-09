Столичні дорожники «відремонтували» «втомлений» міст металевими скобами (відео)



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На шляхопроводі на перетині вулиці Дегтярівської і проспекту Перемоги комунальники провели протиаварійні роботи Фото: Київавтодор

Скобами скріпили елементи залізобетонної огорожі, яка почала розвалюватися

На шляхопроводі на перетині вулиці Дегтярівської і проспекту Перемоги дорожники «відремонтували» огорожу металевими скобами.

Відповідне відео було оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

У коментарях кияни висловили обурення щодо такого ремонту моста. Висловлювалися припущення, що на це було потрачено мільйони бюджетних коштів.

Згодом комунальна корпорація «Київавтодор» пояснила, що працівники КП «Київавтошляхміст» провели першочергові протиаварійні роботи на шляхопроводі. «Скобами скріпили елементи залізобетонної огорожі, адже від вібрацій вона почала деформуватись. Важливо попередити будь-які аварійні ситуації на споруді», - зазначили дорожники.

«Проведені роботи – не панацея. А лише тимчасовий захід. Найближчими роками заплановано капітально відремонтувати шляхопровід. Інформація про витрачені мільйони – неправдива. Хомути, якими затиснули елементи огородження, коштували близько 500 грн», - пояснили у Київавтодорі.

Раніше Київавтодор показав, як проходять роботи на Борщагівському шляхопроводі. Дорожники уже розпочали монтувати нові балки у прогонах.