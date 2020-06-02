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    Новини

    Дорожники на пів місяця перекриють одну з вулиць у центрі Києва

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    Дорожники на пів місяця перекриють одну з вулиць у центрі Києва

    Дорожники розпочали поточний ремонт

    Рух вулицею Прорізною у центрі Києва обмежено до 16 червня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Там дорожники розпочали поточний ремонт. Працюють на ділянці між будинками № 10 і № 14 (квартал між вулицями Паторжинського і Пушкінська/Грінченка).

    Роботи планують завершити до 16 червня. Під час робіт рух обмежено.

    Комунальна корпорація перепрошує за незручності.


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    Як повідомлялося, до 29 червня на шляхопроводі на вул. Братиславській у Києві частково обмежать рух.  На шляхопроводі на перетині вулиць Братиславської і Шолом-Алейхема дорожники розпочинають ремонт деформаційних швів. Роботи триватимуть у напрямку Броварського проспекту.

    Станом на початок травня у Києві ремонтувалися 14 мостів та шляхопроводів. Триває капітальний ремонт на 9 вулицях. На 12-ти – середній ремонт.

    На Борщагівському шляхопроводі завершується ремонт частини споруди у напрямку центру. 1 травня відкрився рух усіма смугами на шляхопроводі з проспекту Курбаса на проспект Гузара. 2 травня розпочався ремонт на частині споруди у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.

    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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