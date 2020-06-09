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    Частина Окружної дороги в Києві стала схожою на злітну смугу (фото)

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    На вулиці Академіка Заболотного завершено вкладання верхнього шару покриття - Частина Окружної дороги в Києві стала схожою на злітну смугу (фото)
    На вулиці Академіка Заболотного завершено вкладання верхнього шару покриття
    Фото: Київавтодор

    Дорожники використали один із найміцніших і витриваліших нині типів асфальтобетону

    У Києві на вулиці Академіка Заболотного, що є частиною Великої Окружної дороги, закінчується капітальний ремонт. Дорожники вже оновили покриття проїжджої частини. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Роботи з асфальтування тривали на вулиці Академіка Заболотного впродовж останніх двох тижнів. Вкладали верхній шар покриття. Площа асфальтування проїжджої частини склала 109 тисяч кв. м покриття.

    Зазначається, що дорожники використали один із найміцніших і витриваліших нині типів асфальтобетону – ЩМА-20. Таке покриття влаштовують на злітно-посадкових смугах аеропортів.

    На вулиці Академіка Заболотного незабаром почнуть монтувати колесовідбійну стрічку, завершать встановлювати знаки та облаштовувати з’їзди з магістралі.

    Найближчим часом нанесуть розмітку двокомпонентним холодним пластиком.

    У Київаватодорі повідомили, що на виконані роботи діє гарантія, зокрема, на асфальтове покриття – 5 років.

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    Частина Окружної дороги в Києві стала схожою на злітну смугу (фото)
    Частина Окружної дороги в Києві стала схожою на злітну смугу (фото)
    Частина Окружної дороги в Києві стала схожою на злітну смугу (фото)

    Раніше Київавтодор показав, як проходять роботи на Борщагівському шляхопроводі. Дорожники уже розпочали монтувати нові балки у прогонах. 

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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