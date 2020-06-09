Частина Окружної дороги в Києві стала схожою на злітну смугу (фото)



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На вулиці Академіка Заболотного завершено вкладання верхнього шару покриття Фото: Київавтодор

Дорожники використали один із найміцніших і витриваліших нині типів асфальтобетону

У Києві на вулиці Академіка Заболотного, що є частиною Великої Окружної дороги, закінчується капітальний ремонт. Дорожники вже оновили покриття проїжджої частини. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Роботи з асфальтування тривали на вулиці Академіка Заболотного впродовж останніх двох тижнів. Вкладали верхній шар покриття. Площа асфальтування проїжджої частини склала 109 тисяч кв. м покриття.

Зазначається, що дорожники використали один із найміцніших і витриваліших нині типів асфальтобетону – ЩМА-20. Таке покриття влаштовують на злітно-посадкових смугах аеропортів.

На вулиці Академіка Заболотного незабаром почнуть монтувати колесовідбійну стрічку, завершать встановлювати знаки та облаштовувати з’їзди з магістралі.

Найближчим часом нанесуть розмітку двокомпонентним холодним пластиком.

У Київаватодорі повідомили, що на виконані роботи діє гарантія, зокрема, на асфальтове покриття – 5 років.

Раніше Київавтодор показав, як проходять роботи на Борщагівському шляхопроводі. Дорожники уже розпочали монтувати нові балки у прогонах.