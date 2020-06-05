Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)



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Перші 7 балок у прогоні Борщагівського шляхопроводу зайняли своє місце Фото: Київавтодор

Дорожники монтують нові балки у прогонах шляхопроводу

Роботи на Борщагівському шляхопроводі тривають у режимі «нон-стоп». Дорожники уже розпочали монтувати нові балки у прогонах. Про це повідомив в. о. генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Федоренко.

«Перші 7 балок у крайньому прогоні Борщагівського шляхопроводу зайняли своє місце. Паралельно влаштовують арматуру шкафної стінки, підференників. Монтують опалубку для бетонування елементів споруди», – розповів він.

За попередніми планами, на цій частині шляхопроводу замінять 35 балок.

На ділянці шляхопроводу під трамвайними коліями і на частині у бік центру замінили 41 балку.

Ремонтують дорожники й опори споруди.

Завершити роботи на частині шляхопроводу у бік Борщагівки і відновити рух планують до початку вересня.

Нагадаємо, 22 червня 2019 року розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.

Як повідомлялося, 2 травня розпочався ремонт на частині Борщагівського шляхопроводу у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.