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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)

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    Перші 7 балок у прогоні Борщагівського шляхопроводу зайняли своє місце - Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)
    Перші 7 балок у прогоні Борщагівського шляхопроводу зайняли своє місце
    Фото: Київавтодор

    Дорожники монтують нові балки у прогонах шляхопроводу

    Роботи на Борщагівському шляхопроводі тривають у режимі «нон-стоп». Дорожники уже розпочали монтувати нові балки у прогонах. Про це повідомив в. о. генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Федоренко.

    «Перші 7 балок у крайньому прогоні Борщагівського шляхопроводу зайняли своє місце. Паралельно влаштовують арматуру шкафної стінки, підференників. Монтують опалубку для бетонування елементів споруди», – розповів він.

    За попередніми планами, на цій частині шляхопроводу замінять 35 балок.

    На ділянці шляхопроводу під трамвайними коліями і на частині у бік центру замінили 41 балку.

    Ремонтують дорожники й опори споруди.

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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває вже майже рік: що там відбувається (фото)

    Завершити роботи на частині шляхопроводу у бік Борщагівки і відновити рух планують до початку вересня.

    Нагадаємо, 22 червня 2019 року розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.

    Як повідомлялося, 2 травня розпочався ремонт на частині Борщагівського шляхопроводу у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.

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