В Україні можуть знизити податки майже на 20%, – Гетманцев

Податки в Україні можуть знизити майже на 20%

Проєкт передбачає об'єднання єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб і військового збору в єдиний платіж

В Україні можуть об'єднати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір в єдиний платіж і знизити ставку по них до 25%.

Про це заявив в інтерв'ю «Сегодня» глава комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він розповів, що почалася підготовка законопроєкту, який передбачає податкові нововведення.

Так, зараз ставка ЄСВ становить – 22%, ПДФО – 18%, військовий збір – 1,5%. Загалом сума виплат по цих податках зараз становить 41,5%. Новий же законопроєкт пропонує знизити податкову ставку до 30% у 2022 році і на 1% опускати її щороку, поки вона не досягне 25%.

«У нас у комітеті вже розроблено законопроєкт, і я думаю, що ми найближчим часом його представимо суспільству. Цей проєкт передбачає об'єднання єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб і військового збору в єдиний платіж. Водночас ми б зменшили ефективну ставку оподаткування фонду оплати праці. Зараз ефективна ставка становить 34%. Ми запропонували б вийти на 30% зі зниженням її щороку на 1% – до 25%», – пояснив нардеп.

Одночасно передбачається також значно розширити податкові відрахування і цим стимулювати громадян подавати податкові декларації.

«Тому що податковими відрахуваннями можна скористатися тільки при подачі декларації. Податкові відрахування - це зменшення оподатковуваного доходу. Ми пропонуємо ввести податкові відрахування, наприклад, для туристичних поїздок всередині країни, для навчання за кордоном, для тих, у кого в складі сім'ї є людина старше 80 років. Також планується збільшити неоподатковуваний мінімум до розміру мінімальної зарплати. Це, з одного боку, дозволить зменшити податкове навантаження на людей, а з іншого боку - змусить людей вести свою фінансову історію, як це роблять у всіх економічно розвинених країнах», – пояснив глава фінансового комітету.

Нагадаємо також, що підприємці 15 грудня вийшли на протести у центр столиці через жорсткий карантин, який уряд вводить у січні. Цю ніч на Майдані Незалежності провели близько 20-30 підприємців-мітингувальників. Вони спали в наметах.

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