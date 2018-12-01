  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)

    • Розсилка
    Для прибирання снігу задіяно 61 одиницю техніки - Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Для прибирання снігу задіяно 61 одиницю техніки

    Комунальники просять автомобілістів не паркувати автівки вздовж узбіч та у вузьких проїздах

    У зв’язку з погіршенням погодних умов комунальні служби Печерського району столиці працюють у посиленому режимі, задля забезпечення життєдіяльності району. Про це інформує Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

    Для прибирання снігу задіяно 61 одиницю техніки та 421 працівник комунальних підприємств району.

    Наразі, комунальні служби району уважно стежать за ситуацією на вулично-дорожній мережі, спеціальна техніка постійно прибирає сніг, а підприємства в повній мірі забезпечені посипковими та паливо-мастильними матеріалами.

    Комунальні служби звернули увагу водіїв на те, що автомобілі, які залишені на дорозі вздовж тротуарів ускладнюють роботу прибиральної техніки, а подекуди взагалі її унеможливлюють. Комунальники просять автомобілістів не паркувати автівки вздовж узбіч та у вузьких проїздах.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)
    Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)

    У Печерському районі функціонує 5 пунктів обігріву:

    • вул. Басейна, 5-А (ЖЕД «Хрещатик»), тел. 253-56-05;
    • бульв. Дружби народів, 30/1 (ЖЕД «Печерськжитло»), тел. 285-22-30;
    • бульв. Марії Приймаченко, 3 (ЖЕД «Печерська брама»), тел. 286-26-91;
    • пров. Микільський, 9 (ЖЕД «Липкижитлосервіс»), тел. 280-36-10;
    • бульв. Дружби Народів, 32-А (Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району), тел. 284-81-44.

    Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, висота снігового покрову по Україні в деяких регіонах сягає 23 сантиметрів. Зокрема, у Києві висота снігового покриву оцінюється у 22 сантиметри.

    Нагадаємо, у ніч на 1 грудня Київ знову завалило снігом. Деякі водії виявилися непідготовленими до різких погодних змін, тому на дорогах столиці почастішали випадки аварій.

    Як повідомлялося, Україну 1 грудня накриє потужний циклон, через що очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

    За даними Укргідрометцентру, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг.

    Читайте також
    Київ стихійні лиха дороги комуналка снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ