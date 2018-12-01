Столичні комунальники вийшли на боротьбу зі снігом (фоторепортаж)



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Для прибирання снігу задіяно 61 одиницю техніки

Комунальники просять автомобілістів не паркувати автівки вздовж узбіч та у вузьких проїздах

У зв’язку з погіршенням погодних умов комунальні служби Печерського району столиці працюють у посиленому режимі, задля забезпечення життєдіяльності району. Про це інформує Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

Для прибирання снігу задіяно 61 одиницю техніки та 421 працівник комунальних підприємств району.

Наразі, комунальні служби району уважно стежать за ситуацією на вулично-дорожній мережі, спеціальна техніка постійно прибирає сніг, а підприємства в повній мірі забезпечені посипковими та паливо-мастильними матеріалами.

Комунальні служби звернули увагу водіїв на те, що автомобілі, які залишені на дорозі вздовж тротуарів ускладнюють роботу прибиральної техніки, а подекуди взагалі її унеможливлюють. Комунальники просять автомобілістів не паркувати автівки вздовж узбіч та у вузьких проїздах.

У Печерському районі функціонує 5 пунктів обігріву:

вул. Басейна, 5-А (ЖЕД «Хрещатик»), тел. 253-56-05;

бульв. Дружби народів, 30/1 (ЖЕД «Печерськжитло»), тел. 285-22-30;

бульв. Марії Приймаченко, 3 (ЖЕД «Печерська брама»), тел. 286-26-91;

пров. Микільський, 9 (ЖЕД «Липкижитлосервіс»), тел. 280-36-10;

бульв. Дружби Народів, 32-А (Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району), тел. 284-81-44.

Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, висота снігового покрову по Україні в деяких регіонах сягає 23 сантиметрів. Зокрема, у Києві висота снігового покриву оцінюється у 22 сантиметри.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня Київ знову завалило снігом. Деякі водії виявилися непідготовленими до різких погодних змін, тому на дорогах столиці почастішали випадки аварій.

Як повідомлялося, Україну 1 грудня накриє потужний циклон, через що очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг.