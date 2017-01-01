Столичні комунальники заступили на цілодобове чергування

Під час новорічних і різдвяних свят столичні комунальники працюватимуть цілодобово

Під час відзначення новорічних та різдвяних свят столичні комунальники працюватимуть у цілодобовому режимі, аби забезпечити порядок і чистоту на вулицях міста. На кожному підприємстві складені відповідні графіки чергування. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє «Главком». «Під час ліквідації снігопаду



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Фото: Главком Засмічений центр столиці

Під час новорічних і різдвяних свят столичні комунальники працюватимуть цілодобово

Під час відзначення новорічних та різдвяних свят столичні комунальники працюватимуть у цілодобовому режимі, аби забезпечити порядок і чистоту на вулицях міста. На кожному підприємстві складені відповідні графіки чергування. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє «Главком».

«Під час ліквідації снігопаду 17-19 грудня ми відпрацювали всі організаційні заходи, врахували всі недопрацювання. Ми також провели нараду з представниками Київської облдержадміністрації щодо обмеження в’їзду вантажівок, щоб не допустити надалі такого скупчення фур на в’їздах у столицю», – сказав він.

Петро Пантелеєв зауважив, що збоїв у прибирання снігу місто не допустило, але, щоб досягти бажаних стандартів прибирання, необхідно працювати.

«Наприклад, ми вжили заходів, аби не допустити повторення проблеми з вивезенням сміття. Швидке танення снігу призвело до затоплення під’їзних шляхів на полігон, багато техніки в ці дні вийшло з ладу. Ми вже вирішили цю проблему та не допустимо її виникнення в майбутньому», – сказав заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв зазначив, що комунальні служби чергуватимуть цілодобово.

«Але ми також закликаємо киян і гостей столиці до безпечного святкування. Мова йде про небажане використання піротехнічних засобів – салютів та феєрверків. Найперше – це ризик травмування, і ми маємо сумну практику нещасних випадків через це. Важливо, щоб усі ми дослухалися до цих порад, і свята для всіх пройшли спокійно та безпечно», – наголосив заступник голови КМДА.