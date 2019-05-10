Столичні оперативники викрили групу наркоділків



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У правопорушників вилучили згортки із наркотиками Фото: Нацполіція

Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 250 тисяч гривень

Під час відпрацювання території Святошинського району столиці працівники управління протидії наркозлочинності поліції Києва помітили чоловіка, який розкладав на вулиці «закладки». Правоохоронці зупинили зловмисника, повідомляє прес-служба столичної поліції.

При собі у правопорушника виявилось 50 згортків із метадоном. Також затриманий показав працівникам поліції декілька «закладок» із наркотиками, які він заховав напередодні.

Під час спілкування з правопорушником поліцейські з’ясували, що уродженець міста Рівне отримав наркотичні речовини у свого постачальника. За місцем мешкання іншого співучасника збуту заборонених засобів оперативники провели невідкладний обшук та вилучили опій ацетильований ємкістю понад 300 міліграмів та 70 «чеків» із метадоном.

Встановлено, що постачальник – уродженець Черкаської області, який раніше не мав проблем із законом. Вартість вилучених наркозасобів за цінами «чорного» ринку становить близько 250 тисяч гривень.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вилучені наркотичні речовини направлені на експертне дослідження. Наркоділкам загрожує до восьми років позбавлення волі.