На Одещині у порту «Південний» знайшли кокаїн у відрах з фарбами



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Ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів і собак зміст наркотиків у вантажі встановити неможливо, - правоохоронці

Наркоторговці розраховували в «законний» спосіб ввезти в Україну кокаїн

На Одещині у порту «Південний» виявили партію кокаїну, що змішали у відрах з лакофарбовими матеріалами. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

«Товаром прикриття для наркотиків, що надійшли в морський торговельний порт «Південний» з Колумбії, стали не традиційні банани або ананаси, а лакофарбові матеріали. Креативні наркоділки просто змішали в відрах з будівельним матеріалом кокаїн. Ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів і собак зміст наркотиків у вантажі встановити неможливо», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що наркоторговці розраховували в «законний» спосіб ввезти в Україну на адресу одного з вітчизняних підприємств змішаний з лакофарбовими матеріалами кокаїн, а потім виділити його в нарколабораторії.

Однак, співробітники фахівці ДФС визначили вантаж таким, що має потенційно високий ризик для можливого переміщення наркотиків. Вони ініціювали відбір зразків.

«Експерти Одеського управління з питань експертиз і досліджень Департаменту податкової та митної експертизи ДФС у відібраних зразках виявили кокаїн. Зокрема, в деяких 30-кілограмових відрах міститься до 3 кг цього наркотику. Це дає підстави прогнозувати, що таке виявлення може стати однією з рекордних кокаїнових партій», - кажуть у службі.

Вага затриманого вантажу становить майже 19,5 тонни. Загальну кількість чистого наркотику визначать після проведення експертизи.

За цим фактом одеськими митниками в управління СБУ в Одеській області направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками статті 305 КК України.

Відзначимо, в останні місяці в Україні почастішали випадки затримання наркоділків з великими партіями героїну і кокаїну. Так, в кінці березня в Київській області вилучили близько 600 кг героїну на 50 мільйонів доларів, а раніше СБУ перехопила в порту «Південний» 257 кг кокаїну, що був у контейнері з бананами з Еквадору. Партію оцінили в $51 млн.