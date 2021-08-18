Столичні оперативники затримали чоловіка, що переховувався після злочину (фото, відео)

Під час відпочинку зловмисник декілька разів вдарив знайомого ножем у шию

Київські оперативники затримали чоловіка, який переховувався від правоохоронців за вчинення особливо тяжкого злочину. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікаря «швидкої» про те, що з вулиці Сім’ї Сосніних госпіталізовано чоловіка з проникаючим пораненням шиї та іншими різаними ранами обличчя та рук. Для встановлення обставин та документування на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульних поліцейських.

Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці з’ясували, що потерпілий познайомився з компанією чоловіків та жінок, з якими в подальшому розпивав алкогольні напої. Згодом між цивільним подружжям розпочалася бійка, в яку втрутився потерпілий. Чоловік заступився за нову знайому, через що зловмисник схопив ніж та вдарив ним опонента у шию. Коли той почав пручатися, кривдник ще декілька разів ударив потерпілого ножем та втік із місця події. Пораненого чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу, де прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує.

Як розповів т.в.о. начальника Святошинського управління поліції Богдан Замула, в ході проведення оперативно-пошукових заходів працівники управління карного розшуку та Святошинського управління поліції встановили місцезнаходження зловмисника.

«З’ясувалося, що відразу після скоєння злочину чоловік покинув столицю та протягом десяти днів переховувався від поліцейських. Раніше не судимого уродженця Донецької області, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем проживання. Під час обшуку його помешкання, ми вилучили одяг, ніж та ножиці, ймовірно зі слідами крові. Дані речі направлено на відповідні експертизи», – повідомив правоохоронець.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За рішенням суду, на момент досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.