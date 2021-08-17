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    Рецидивіст із ножем та газовим балончиком напав на працівника лазні (фото, відео)

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    У лазні правоохоронці виявили речі зловмисника - Рецидивіст із ножем та газовим балончиком напав на працівника лазні (фото, відео)
    У лазні правоохоронці виявили речі зловмисника
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник вночі проник до приміщення лазні

    До Дарницького управління поліції зателефонував працівник лазні та повідомив про те, що невідомий розпилив газовий балончик та, погрожуючи ножем, забрав у нього мобільний телефон. На виклик прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та кінологи зі службовими собаками. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході відпрацювання інформації про злочин оперативники менш ніж за добу виявили правопорушника на автовокзалі.

    «Ми встановили, що чоловік проник через вікно до приміщення та почав нишпорити. Шум почув працівник лазні і намагався зупинити зловмисника. Між ними почалась бійка, в ході якої правопорушник розпилив газовий балончик на потерпілого, почав погрожувати ножем та, забравши мобільний телефон, втік. На місці скоєння злочину вилучили кепку нападника та знаряддя вчинення злочину. В ході оперативно-розшукових заходів ми встановили місце знаходження хлопця і затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за вбивство та майнові злочини уродженець Житомирської області, 1998 року народження», - розповів начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Ігор Падюк.

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    Рецидивіст із ножем та газовим балончиком напав на працівника лазні (фото, відео)
    Рецидивіст із ножем та газовим балончиком напав на працівника лазні (фото, відео)
    Рецидивіст із ножем та газовим балончиком напав на працівника лазні (фото, відео)

    Працівниками слідчого відділу Дарницького управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Слідчим направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування
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    Рецидивіст із ножем та газовим балончиком напав на працівника лазні (фото, відео)