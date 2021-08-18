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    У Києві засуджено експоліцейського, який 11 разів ударив ножем колегу

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    Експоліцейський&nbsp;спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму колезі - У Києві засуджено експоліцейського, який 11 разів ударив ножем колегу
    Експоліцейський спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму колезі
    Фото з відкритих джерел

    Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, правоохоронець накинувся на опонента

    Дарницький районний суд Києва оголосив вирок колишньому працівнику районного відділу Управління поліції охорони у столиці, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму колезі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Інцидент стався у березні 2019 року. Між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений наніс опоненту 11 ножових поранень в різні частини тіла.

    Згідно із висновком судово-медичної експертизи, вказані тілесні ушкодження за ступенем тяжкості відносяться до тяжких.

    Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

    До слова, працівник одного з управлінь поліції в Києві з жовтня 2016 року по грудень 2019 року отримував заробітну платню за роботу в органах поліції, при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів. У свою чергу, його безпосередній керівник всіма засобами приховував від керівництва столичної поліції факт відсутності свого підлеглого на роботі.

    14 серпня п'яний чоловік із ножем напав на медиків швидкої допомоги. Одному з фельдшерів вдалося відштовхнути неадеквата і лікарі втекли. Агресивний чоловік їх наздоганяв, по дорозі знайшов камінь і почав кидати його по машині.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал
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    У Києві засуджено експоліцейського, який 11 разів ударив ножем колегу