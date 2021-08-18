У Києві засуджено експоліцейського, який 11 разів ударив ножем колегу

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, правоохоронець накинувся на опонента

Дарницький районний суд Києва оголосив вирок колишньому працівнику районного відділу Управління поліції охорони у столиці, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму колезі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Інцидент стався у березні 2019 року. Між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений наніс опоненту 11 ножових поранень в різні частини тіла.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, вказані тілесні ушкодження за ступенем тяжкості відносяться до тяжких.

Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

До слова, працівник одного з управлінь поліції в Києві з жовтня 2016 року по грудень 2019 року отримував заробітну платню за роботу в органах поліції, при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів. У свою чергу, його безпосередній керівник всіма засобами приховував від керівництва столичної поліції факт відсутності свого підлеглого на роботі.

14 серпня п'яний чоловік із ножем напав на медиків швидкої допомоги. Одному з фельдшерів вдалося відштовхнути неадеквата і лікарі втекли. Агресивний чоловік їх наздоганяв, по дорозі знайшов камінь і почав кидати його по машині.