Посеред вулиці в Києві сталась стрілянина, є жертва (фото)

На місці працюють медики та правоохоронці

На молодого чоловіка скоїли напад невідомі

У середу, 18 серпня, на вулиці Новаторів у Дніпровському районі Києва невідомі пострілом у голову вбили молодого чоловіка. Це сталося в районі ДВРЗ, повідомляє dtp.kiev.ua.

На місці працює швидка допомога, поліція і слідчо-оперативна група.

Інформацію про вбивство «Обозревателю» підтвердили у пресслужбі столичної поліції.

«До нас надійшла інформація про інцидент на вулиці Новаторів. Перехожий став свідком конфлікту між двома чоловіками. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли. Медики, які прибули на місце події, тільки констатували його смерть», – розповіли правоохоронці.

Подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, 12 серпня сталася стрілянина у ресторані Favor Park hotel на вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі Києва (житловий масив Теремки-II).

Київські поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свої дії.

Поліцейські виявили та вилучили 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, імовірно, від пістолету та набої.

З автомобіля, на якому приїхав правопорушник, слідчі вилучили дозволи на зброю, велику кількість патронів різного калібру, автомат Калашникова та мисливські рушниці.