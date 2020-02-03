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    Столичні патрульні затримала водія Jaguar «під наркотиками» і зі зброєю (фото)

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    В автомобілі патрульні виявили ножі, пістолет та набої до нього - Столичні патрульні затримала водія Jaguar «під наркотиками» і зі зброєю (фото)
    В автомобілі патрульні виявили ножі, пістолет та набої до нього
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Молодик поводився агресивно і погрожував патрульним

    У ніч на понеділок, 3 лютого, близько 2-ї години на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва зупинили автомобіль Jaguar, який під час руху не вмикав світлові покажчики при зміні напрямку руху.

    Спілкуючись із 31-річним керманичем, патрульні помітили в останнього явні ознаки наркотичного сп'яніння, але пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку водій відмовився. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Чоловік поводив себе агресивно, погрожував та нецензурно висловлювався в бік поліцейських.

    На законну вимогу інспекторів надати посвідчення водія останній намагався зачинитися в автомобілі, аби таким чином уникнути спілкування з патрульними.

    Під час поверхневої перевірки автомобіля інспектори виявили ножі, предмет, схожий на зброю, та набої до нього. Пояснити походження виявленого чоловік не зміг.

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    Столичні патрульні затримала водія Jaguar «під наркотиками» і зі зброєю (фото)
    Столичні патрульні затримала водія Jaguar «під наркотиками» і зі зброєю (фото)

    На водія патрульні винесли постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху), склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та протокол за ст.185 (Невиконання законних вимог поліцейських) КУпАП.

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям чоловіка.

    Національна поліція України Київ водій наркотики автомобіль
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