Столичні патрульні затримала водія Jaguar «під наркотиками» і зі зброєю (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В автомобілі патрульні виявили ножі, пістолет та набої до нього Фото: Патрульна поліція Києва

Молодик поводився агресивно і погрожував патрульним

У ніч на понеділок, 3 лютого, близько 2-ї години на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва зупинили автомобіль Jaguar, який під час руху не вмикав світлові покажчики при зміні напрямку руху.

Спілкуючись із 31-річним керманичем, патрульні помітили в останнього явні ознаки наркотичного сп'яніння, але пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку водій відмовився. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Чоловік поводив себе агресивно, погрожував та нецензурно висловлювався в бік поліцейських.

На законну вимогу інспекторів надати посвідчення водія останній намагався зачинитися в автомобілі, аби таким чином уникнути спілкування з патрульними.

Під час поверхневої перевірки автомобіля інспектори виявили ножі, предмет, схожий на зброю, та набої до нього. Пояснити походження виявленого чоловік не зміг.

На водія патрульні винесли постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху), склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та протокол за ст.185 (Невиконання законних вимог поліцейських) КУпАП.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям чоловіка.