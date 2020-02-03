Під Києвом п’яний, як чіп, водій позашляховика влаштував серйозну ДТП (фото)



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Jeep Patriot виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з Volkswagen Tiguan Фото: Патрульна поліція Київської області

Рівень сп'яніння водія Jeep Patriot у 12 разів перевищував норму

У неділю, 2 лютого, близько 11-ї години сталася ДТП на 39-му км автодороги Київ – Чоп. Виклик про аварію отримав екіпаж патрульної поліції у с. Чайки.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Прибувши на місце події, інспектори встановили, що водій, керуючи автомобілем Jeep Patriot, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з позашляховиком Volkswagen Tiguan. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

У 51-річного водія Jeep Patriot поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння. Результат – 2,43 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму.

Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та протокол ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.