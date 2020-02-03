Ніж, кастет і пістолет: патрульні затримали озброєного «до зубів» водія (фото)



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Правоохоронці виявили небезпечну знахідку у водія Audі Фото: Патрульна поліція Київської області

Слідчо-оперативна група з'ясовуватиме усі обставини події

У неділю, 2 лютого, близько 20-ї години в селі Пилиповичі, що на трасі Київ – Ковель, патрульні помітили автомобіль Audі, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом авто перебував 35-річний чоловік, який під час розмови з патрульними помітно нервував та підозріло себе поводив. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Відповідно до статті 34 ЗУ «Про Національну поліцію» охоронці порядку провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у водія предмети, схожі на холодну зброю — кастет та ніж.

У транспортному засобі поліцейські виявили ще предмет, зовні схожий на вогнепальну зброю, та 16 набоїв до неї.

На місце події патрульні Чайок викликали слідчо-оперативну групу поліції для подальшого встановлення всіх обставин у цій справі.