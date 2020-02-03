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    У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане: відео

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    У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане - У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане: відео
    У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане
    Фото: Київ оперативний

    Розлючений чоловік стрибав на капоті, ногою розбив лобове скло та пошкодив крила і дзеркало машини

    У Києві перехожий потрощив неправильно припарковане авто.

    Про це інформує «Київ Оперативний».

    Як виявилося, горе – водій припаркував свій автомобіль поблизу Києво -Печерської Лаври та повність заблокував прохід для людей.

    Тож один з пішоходів і не стримався.

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    У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане: відео
    У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане: відео
    У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане: відео
    У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане: відео
    У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане: відео
    Фото: Київ оперативний

    «Навпроти «Мистецького арсеналу» один з перехожих вирішив помститися горе-водієві, який припаркував свою Toyota впритул до стіни огорожі Києво-Печерської Лаври так, що людям потрібно було обходити її.
    Мужик пострибав на капоті, побив ногами крила (особливо ліве), розбив ногами лобове скло і відбив праве дзеркало», - йдеться у повідомленні.

    До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.

    машини водій чоловік
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