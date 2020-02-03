У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане: відео



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У Києві перехожий розтрощив авто, яке було неправильно припарковане Фото: Київ оперативний

Розлючений чоловік стрибав на капоті, ногою розбив лобове скло та пошкодив крила і дзеркало машини

У Києві перехожий потрощив неправильно припарковане авто.

Про це інформує «Київ Оперативний».

Як виявилося, горе – водій припаркував свій автомобіль поблизу Києво -Печерської Лаври та повність заблокував прохід для людей.

Тож один з пішоходів і не стримався.

«Навпроти «Мистецького арсеналу» один з перехожих вирішив помститися горе-водієві, який припаркував свою Toyota впритул до стіни огорожі Києво-Печерської Лаври так, що людям потрібно було обходити її.

Мужик пострибав на капоті, побив ногами крила (особливо ліве), розбив ногами лобове скло і відбив праве дзеркало», - йдеться у повідомленні.

До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.