Столичні податківці викрили схему з обігом у понад 1,6 млрд грн



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Посадові особи столичного підприємства підозрюються в відмиванні доходів

Результати фінансового розслідування податківці передали до СБУ

Головним управлінням Державної податкової служби у Києві виявлено злочинну схему формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДПС у Києві.

«З метою завищення витрат та несплати ПДВ підприємство нібито придбало сільськогосподарську продукцію (ячмінь, ріпак, шрот, олія соняшникова, насіння соняшника). Загальна сума операцій склала понад 1,6 млрд грн, у тому числі 272 млн грн – податок на додану вартість», - розповіли податківці.

Однак, проведеним фінансовим розслідуванням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій щодо придбання сільськогосподарської продукції даним підприємством. Такі операції існували лише на папері.

Результати проведеного аналітичного дослідження передані до Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Дії посадових осіб вказаного підприємства кваліфіковано за ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Нещодавно Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.