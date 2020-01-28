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    Новини

    Столичні поліцейські затримали молодика за побиття батька

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    Затриманому молодику&nbsp;загрожує до восьми років позбавлення волі - Столичні поліцейські затримали молодика за побиття батька
    Затриманому молодику загрожує до восьми років позбавлення волі
    Фото: Нацполіція

    Під час вживання алкогольних напоїв між родичами виник конфлікт

    З будинку на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва лікарі у тяжкому стані госпіталізували чоловіка. Повідомлення про це надійшло до поліції. На адресу прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці правоохоронці з’ясували, що 42-річний киянин разом із сином вживав алкогольні напої. Згодом між ними виник конфлікт, у ході якого молодик кілька разів вдарив батька по голові й тулубу та втік. Лікарі госпіталізували чоловіка до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

    Начальник відділу поліції №1 Солом’янського управління поліції Павло Чеханюк розповів, що у ході відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили місцезнаходження молодика, 1996 року народження.

    «Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі», - повідомив правоохоронець.

    Національна поліція України Київ кримінал кияни злочин
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