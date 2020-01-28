Кримінальна статистика: за добу у Києві злочинці викрали чотири автомобілі



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Минулої доби у столиці сталося 136 крадіжок

За минулу добу, 27 січня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 248 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

розбійні напади - 1;

хуліганства - 2;

грабежі - 7;

крадіжки - 136;

незаконні заволодіння автотранспортом - 4.

У поліції зазначили, що у 32 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, на Печерську правоохоронці викрили чоловіків, які збували наркотики на території столиці. Правоохоронці затримали зловмисників під час збуту клієнтам дози наркотиків.

Столичні правоохоронці затримали зловмисника, який з приміщення ломбарду на вулиці Світлицького у Подільському районі викрав електричний конвектор.

Прокураторю Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 21-річного уродженця Хмельницької області, який упродовж жовтня 2019 року здійснив ряд нападів на пенсіонерів у Солом’янському районі столиці.