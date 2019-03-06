Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зброю та боєприпаси правоохоронці знайшли під час обшуків у підозрюваних Фото: Прокуратура Києва

У підозрюваних вилучено арсенал зброї та боєприпасів

Прокуратурою Києва спільно зі слідчими за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за результатами проведення кількох етапів оперативних розробок затримано групу з 4 осіб за підозрою у незаконному збуті зброї, вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

«За результатами проведення одночасних обшуків за місцем проживання затриманих на території Київської області та у транспортних засобах вилучено 3 предмети, схожі на пістолети ТТ, предмети, схожі на пістолет Сarrera, гранату Ф1 та РГД-5 з запалом, 3 предмети, схожі на гвинтівки Мосіна та запчастини до них, корпус міни МОН-50, понад 600 г речовини, схожої на вибухову пластичну речовину, тротилову шашку 400 г з електродетонатором, близько півтисячі боєприпасів до різних видів зброї, мобільні телефони, сім-карти, а також грошові кошти», - йдеться в повідомленні.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи зі встановлення каналу надходження зброї та боєприпасів.