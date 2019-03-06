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    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами

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    Зброю та боєприпаси правоохоронці знайшли під час обшуків у підозрюваних - Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Зброю та боєприпаси правоохоронці знайшли під час обшуків у підозрюваних
    Фото: Прокуратура Києва

    У підозрюваних вилучено арсенал зброї та боєприпасів

    Прокуратурою Києва спільно зі слідчими за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за результатами проведення кількох етапів оперативних розробок затримано групу з 4 осіб за підозрою у незаконному збуті зброї, вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

    «За результатами проведення одночасних обшуків за місцем проживання затриманих на території Київської області та у транспортних засобах вилучено 3 предмети, схожі на пістолети ТТ, предмети, схожі на пістолет Сarrera, гранату Ф1 та РГД-5 з запалом, 3 предмети, схожі на гвинтівки Мосіна та запчастини до них, корпус міни МОН-50, понад 600 г речовини, схожої на вибухову пластичну речовину, тротилову шашку 400 г з електродетонатором, близько півтисячі боєприпасів до різних видів зброї, мобільні телефони, сім-карти, а також грошові кошти», - йдеться в повідомленні.

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    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами
    Столичні правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами

    Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Тривають заходи зі встановлення каналу надходження зброї та боєприпасів.

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